Bir acı kayıp daha… Emine Şahdur yaşamını yitirdi

Çevresinde çok sevilen biri olan, iyi kalpli insan Emine Şahdur, bugün hayatını kaybetti.

Şahdur’un vefatı başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Emine Şahdur’un cenazesi yarın (23 Mart 2023) Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacak.

Öte yandan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın sosyal meyda hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı.

İşte o paylaşım…

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22/03/2023 20:59