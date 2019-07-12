Bir Aile Yok Oldu

Kaplıca- Büyükkonuk arasında akşam saatlerinde meydana gelen boğulma hadisesinde ölü sayısı dört oldu.

Aile reisi Ramazan Katırcı, anne Filiz Katırcı ve 18 yaşındaki Merve Katırcı’nın ardından, az önce 13 yaşındaki Mert Katırcı’nın cesedine ulaşıldı.

Asker, polis ve itfaiye ekipleri, helikopter destekli arama çalışmaları sonunda Mert Katırcı’nın cansız bedenine ulaştı.

Mert Katırcı’nın cansız bedenine ulaşılırken, rüzgar nedeniyle karaya çıkarma çalışmaları uzadı.

12 yaşındaki Barış Katırcı ise Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Katırcı ailesinin cansız bedenine ulaşılan üç ferdi Mağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.