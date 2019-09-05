Bir Alman Yazılım Şirketi Türkiye'ye Muhalefetin Telefonlarını Dinlemesi İçin Casus Yazılım Satmakla Suçlanıyor

Sueddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Münih Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, söz konusu yazılım şirketinin teknik takip yazılımını ve ekipmanını yasa dışı yollarla Türkiye'ye ihraç ettiği iddia ediliyor.

Reuters haber ajansı ise FinFisher şirketinin konuyla ilgili bir yorum yapmadığı, e-posta ve telefon yoluyla iletilen soruları yanıtlamadığı ifade ediliyor.

Soruşturmaya konu olan Finspy adlı yazılımın 2017 yılında olağanüstü hal dönemindeki gözaltı ve ihraç kararlarını protesto etmek için düzenlenen bir eyleme katılanların telefonlarına yerleştirilmek üzere Türkiye tarafından satın alındığından şüphelenildiği belirtiliyor.

Reuters haberinde, Finspy aracılığıyla yazılımın yerleştirildiği telefonlardaki rehberlerin, fotoğraf ve videoların ele geçirilebildiği belirtiliyor.