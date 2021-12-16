Bir anda milyoner oldu…

Arkadaşının emeklilik kutlaması için hediye almaya çalışan adam, tesadüfen bulduğu çizimin sadece 30 dolara satın alındığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Bilmeden yaptığı bu alışveriş sayesinde 50 milyon dolar değerinde bir sanat eserine sahip olan adamın hikayesi duyanı şaşkına çevirdi.

Clifford Schorer, arkadaşının emeklilik kutlaması için düzenlenen partiye geç kalmasaydı belki de hayatını değiştiren 500 yıllık şaheseri hiç göremeyecekti.

2019 yılında yaşanan olayda Schorer, geç kaldığı kutlamaya giderken vereceği hediyeyi yanına almayı unuttuğunu fark etti. İnternette arama yapan adam Brainerd Phillipson adında, evindeki nadir kitapları satan bir adam buldu. Oradan bir hediye almaya giden Clifford Schorer, adamın “Sanattan anlar mısınız?” sorusuna olumlu cevap verdi zira geçmişte Worcester Sanat Müzesi’nde müdürlük yapmıştı.

Adam, Schorer’e bir arkadaşında ünlü Alman ressam Albrecht Dürer’e ait bir çizim olduğunu, bu çizimi satın almak isteyip istemediğini sordu. Schorer, şüpheye düştü çünkü ünlü ressamın bilinmeyen ve bir şahsa ait hiçbir çizimi olmadığı düşünülüyordu.

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16/12/2021 18:06