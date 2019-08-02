Bir araç aranıyor

Güney Kıbrıs’a insan kaçakçılığı yaparken Güney’de tutuklanıp yargılanan ve 6 ay hapis cezası aldıktan sonra tahliye edilen zanlı Arif Menteşoğulları ülkeye giriş yaparken tutuklanmasının ardından bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü, olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü, huzurda bulunan zanlı Arif Menteşoğulları’nın 27.2.2019 tarihinde saat 22.00 'da Akıncılar 28.ci Tümen 61 Alay 1.Tabur 2.Bölüğün sorumluluk sahasından bilinmeyen bir yerden Birinci derecede askeri yasak bölgeden JF 513 plakalı aracı ile 4 göçmen ile birlikte potima bölgesinden ara bölgeye gizlice ve izinsiz olarak girerek KKTC toprakları dışında kalan Güney Kıbrıs’a geçtiği esnada tespit edilerek Rum polisi tarafından tutuklandığını mahkemeye aktardı. Ömürlü, 2.4.2019 tarihinde Arif Menteşoğulları’nın, Mindange Lea Gracia, Divine Tangie Ndifor, Klinsman Nkongo Mengot ve Abraham Tabot Ebot aleyhinde Lefkoşa askeri mahkemesinden derdeste emri temin edildiğini söyledi. Ömürlü, 24.5.2019 tarihinde Rum mahkemesinin sonuçlandığını ve zanlı Menteşoğulları’nın 6 ay hapislik cezasına çarptırıldığını belirtti. Ömürlü, zanlının 30.7.2019 tarihinde saat 18.30'da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanarak Merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini anlattı. Ömürlü, zanlının aleyhine tahkikat yeni başladığından alınacak ifadeler, izlenecek kamera görüntüleri ve aranan araç olduğundan dolayı tahkikatın salimen yürütülebilmesi için poliste 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)