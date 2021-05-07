Bir araç beton mikseriyle çarpıştı: 3 yaralı

Tatlısu- Girne Anayolu üzerinde, saat 13:50’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tatlısu- Girne Anayolu üzerinde, saat 13:50’de Ahmet Buluş (E-30), yönetimindeki PV 358 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman Korineum Golf sahası kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp su kanalı içerisine düşüp ardından geri kontrolsüzce yola giriş yapıp yolun sağına geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Babajan Soltanov (E-30) yönetimindeki JD 964 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan PV 358 plakalı araç sürücüsü Ahmet Buluş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Buluş (E-21) ve İbrahim Muhammet Buluş (E-27) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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07/05/2021 15:26