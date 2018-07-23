Bir araca ateş açıldı bir araç da kundaklandı

Politis gazetesi “Aradipu”da (Aradip) Cumartesi günü gece yarısı, maskeli ve şapkalı bir kişinin, 54 yaşındaki bir kişiye ait park halindeki araca ateş açtığını yazdı.

Habere göre, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan gazete, Zakaki’de dün 32 yaşındaki bir kişinin aracının sabaha yakın saatlerde kundaklandığını kaydetti.

Park halindeki aracın tamamen yandığını belirten gazete, aracın yanmasıyla depo olarak kullanılan barakanın da hasar gördüğünü belirtti.

Gazete, kundakçıların, önce araca yakıcı madde döktükleri, ardından da ateşe verdiklerinin saptandığını aktardı.