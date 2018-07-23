HABER KIBRIS

Bir araca ateş açıldı bir araç da kundaklandı

Güneyde hafta sonu bir araca ateş açıldığı, bir başka aracın da kundaklandığı bildirildi

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23/07/2018

Bir araca ateş açıldı bir araç da kundaklandı

Politis gazetesi “Aradipu”da (Aradip) Cumartesi günü gece yarısı, maskeli ve şapkalı bir kişinin, 54 yaşındaki bir kişiye ait park halindeki araca ateş açtığını yazdı.

 

Habere göre, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

Öte yandan gazete, Zakaki’de dün 32 yaşındaki bir kişinin aracının sabaha yakın saatlerde kundaklandığını kaydetti.

 

Park halindeki aracın tamamen yandığını belirten gazete, aracın yanmasıyla depo olarak kullanılan barakanın da hasar gördüğünü belirtti.

 

Gazete, kundakçıların, önce araca yakıcı madde döktükleri, ardından da ateşe verdiklerinin saptandığını aktardı.

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