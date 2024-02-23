Bir araçta tabanca, şarjör ve mermi bulundu

ads ads ads ads
23/02/2024

ads
Bir araçta tabanca, şarjör ve mermi bulundu

 Karaoğlanoğlu’nda dün gece polisin bir araçta yaptığı aramada bir tabanca, tabancaya ait şarjör ve 25 canlı mermi bulundu, olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 21.15’te Karaoğlanoğlu’nda A.K.’nin (E-39) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 25 canlı mermi bulunarak emare alındı.

A.K. ile birlikte, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö. (E-44) tutuklanırken, polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

23/02/2024 11:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.