Bir avcı başka avcılar tarafından vuruldu!

Koruçam Bölgesinde avlanmakta olan bir şahıs, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucu karın, boyun ve kol bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.30 sıralarında, Koruçam Bölgesinde ava açık bir bölgede avlanmakta olan bir şahıs, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucu karın, boyun ve kol bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan avcı ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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14/11/2021 18:59