Bir avukatın isyanı

Girne’de görülen davada avukatların söyledikleri gündem oldu.

Sanık ve zanlı avukatları “polisi komplo kurmak ile suçladı”

Her iki avukatın mahkeme huzurunda söyledikleri “mahkeme tutanaklarına geçti” Avukat Serhan Çınar ve Avukat Mustafa Asena bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Avukat Serhan Çınar zanlının kendisine “şikâyetçi olmadığını” söylediğini ama polisin bir komplo kurarak kendisini bir çirkin olayın içine çekmeye kalktığını söyledi. Çınar “35 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum” diyerek olaya tepki gösterdi.

Avukat Mustafa Asena ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir Hukuk devleti olduğunu ve bugüne kadar en büyük zenginliğimizin “demokrasi “olduğuna ve hukukun da demokrasinin koruyucusu olduğuna dikkat çekti ve yasaların, yasa koruyucuları tarafından hiçe sayılmasına hukukçuların müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

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12/10/2021 11:11