Bir ayda 720 yumurta yiyen adam sonuçları anlattı

Harvard Üniversitesi doktora öğrencisi Nick Norwitz, yumurta tüketiminin kolesterol üzerindeki etkilerini test etmek için sıra dışı bir deneye imza attı. Bir ay boyunca günde 24 adet yumurta yiyerek toplamda 720 yumurta tüketen Norwitz, yüksek yumurta tüketiminin kolesterol seviyelerini nasıl etkilediğini inceledi.

SONUÇLAR ŞAŞIRTICI ÇIKTI

Dr. Norwitz, yaygın inanışın aksine, fazla yumurta tüketiminin ‘kötü kolesterol’ olarak bilinen LDL seviyelerini artırmadığını keşfetti. Aksine, LDL seviyeleri deney sonunda %18 oranında düştü. Deney boyunca kan değerlerini düzenli olarak takip eden bilim insanı, beklediğinden çok daha farklı sonuçlarla karşılaştı.

Norwitz'in bulguları, yumurta tüketiminin kalp hastalığı riskini artıracağına dair yaygın teorilere meydan okudu. Birçok bilim insanı ve doktor, yumurtanın atardamarlarda plak birikimine yol açarak kalp hastalığı riskini artırabileceğini savunmuştu. Ancak bu deney, diyetle alınan kolesterolün her zaman zararlı sonuçlar doğurmadığını gösterdi.

BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞMA YARATTI

Dr. Norwitz’in bulguları, bağırsak hücrelerinde salınan kolesin hormonunun, karaciğere daha az LDL üretmesi için sinyal verdiğini gösteren bazı teorilerle açıklanabilir. Bu sonuçlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi yumurta tüketimi konusunda fikirlerini paylaştı.

Bu deney, yumurta tüketimi ve kolesterol ilişkisine dair önemli bir tartışma başlatarak beslenme alışkanlıkları üzerine yeni sorular ortaya koydu.



Yine de uzmanlar tarafından, kolesterol sorunu yaşıyorsanız doktorunuza danışmadan beslenme alışkanlıklarınızda değişim yapmamanız öneriliyor.