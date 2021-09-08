“Delirenler Sokak Tiyatrosu”, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) organizasyonuyla, bu akşam saat 19.30’da Asya Bebek için oynayacak.

“Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, insan olarak yaşadığını söyleyemez” sloganıyla Merkez Lefkoşa’nın açık pazar alanında oynanacak “Delirenler” oyununun biletleri 20 TL olarak belirlendi.

Oyunla ilgili açıklamada, “Sadece 20 TL'ye bir bilet al, hem ASYA BEBEĞE UMUT OL, hem ‘Delirenler’ oyununu izle” denildi.

Biletlerin LTB Halkla İlişkiler biriminden, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan ve oyuna girerken girişten temin edilebileceği açıklandı.

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08/09/2021 12:25