Bir belediyeyi batırıp bir kentin geleceğine ipotek koymak bu kadar kolay olmamalı

Bu ülkenin en büyük zaaflarından birisi de kötü olaylardan ders çıkaramamaktır. Sorunları yaşar, perişan oluruz, günlerce tartışırız ama bundan bir ders çıkarıp, bir daha yaşanmaması için çaba harcamayız. Benzer sorunları tekrar tekrar yaşarız.

Biz gazeteciler bu nedenle birçok habere başlık bulmakta zorlanıyoruz, çünkü aynı konuyu kim bilir kaç kez haber yapmışızdır. İster istemez, tekrarlanan sorunlarla ilgili biz de tekrara düşüyoruz.

Çevre kirliliği, trafik kazaları, iş kazaları, kaçak yaşam, kamunun verimsizliği, sağlıktaki ve eğitimdeki sorunlarla ilgili artık söylenmemiş söz, atılmamış haber başlığı var mı ki?

Ancak ben yukarıdaki sorunlara değil, “belediyelerin batmasına” değineceğim. Her hafta başka bir belediyenin maaş ödeyemediğini, yükümlülüklerini yerine getiremediğini duyuyoruz. Belediyeler bir bir batıyor yani…

Geçen hafta personelini ödeyemeyecek hale gelmesi ve borçlarıyla Büyükkonuk Belediyesi gündemdeydi, bu hafta ise Mağusa Belediyesi… Daha önce Esentepe de gündeme gelmişti.

Zorlanarak maaş ödeyen, ihtiyat sandığı/ sosyal sigorta yatırımlarını yapamayan belediyeler de var. Yani birçok belediyenin durumu iyi değil.

Peki biz 2012’de bir Lefkoşa Belediyesi batış hikayesine tüm yakıcılığıyla tanık olmadık mı? Lefkoşalı çöpe gömülmüş, hiçbir belediyecilik görevi yerine getirilemez olmuştu. Öyle bir batırılmıştı ve öyle bir borca ulaşmıştı ki Lefkoşa Belediyesi, başkent halkının geleceğini de ipotek altına almıştı. Yıl 2020 ve biz halen Lefkoşa’da 2012 enkazının etkilerini yaşıyoruz.

Bir memleketin başına böyle bir felaket gelince zannedersiniz ki tedbir alınacak, yasalar değiştirilecek, tüm belediyeler mercek altına alınıp, keyfiliğe son verilecek. Peh, ne gezer? Olmadı, Lefkoşa hiç kimseye örnek olamadı.

Örnek alınsaydı Yenierenköy Belediyesi batmazdı. Yakın tarihe kadar Yenierenköy Belediyesi’nin batması nedeniyle köy halkı perişan olmazdı. Yenirenköy’de durum o kadar kötüydü ki son yerel seçimde partiler orada aday çıkarmaya bile cesaret edemedi. Şimdilerde yeni başkan ile Yenierenköy yaralarını satmaya çalışıyor.

Küçük belediyelerin kendine özgü sorunları, bölgede fazla faaliyet olmadığından maddi kaynak bulamama sıkıntıları da var ama Mağusa Belediyesi gibi bir devin, bir dönem örnek gösterilen bir belediyenin batması çok acı.

Üstelik Mağusa Belediyesi’nin batmaya başlama öyküsü, Lefkoşa’nınkine çok benziyor. Al Lefkoşa’nın batışını çalış, Mağusa’yı batırmazsın ama göz göre göre batmaya gidiyor. Bazı kesimlerin zaman zaman çıkıp, “Tedbir alın batacak, borçlanmayın altından kalkamayacaksınız” diyenlerin sözlerini “politik rekabet sözleri” olarak niteleyenler oldu ama gelin görün ki uyaranlar haklı çıktı.

Mağusa Belediyesi çok kez batma sinyali verdi… Maaşları ödenemeyecek noktaya gelen Mağusa Belediyesi, 50 personelini henüz ödenememiş ve ne zaman ödenebileceği de belli değilmiş. Aşırı istihdam ve ekonomik akıldan yoksun davranmak, Mağusa Belediyesi’ni batırıyor. Göz göre göre bu hale geldi, uyarılar dikkate alınmadı.

Devlet daireleri ve kurumları partizanca istihdamlarla verimsizliğe sürüklendi, aynı hata belediyeler tarafından da yapıldı. (Konumuz belediyeler olduğu için KTHY’den, ETİ’den, CAS’tan ya da battığı halde yüzdürülmeye çalışılan diğer kurumlardan söz etmiyorum, yoksa KKTC’de her türlü batırma var.)

Ne lanet bir duygudur, ne lanet bir huydur bu “kamuya partizanca istihdam”, anlayabilmiş değilim. 70’lerde yaptınız, 80’lerde yaptınız, 90’larda yaptınız. Bu konularla ilgili birçok dramatik hikaye var, ortaya çıkan verimsizlik var ama vazgeçmiyorsunuz, 2000’lerde de “istidam rüşveti” ile belediyeleri batırıyorsunuz.

Batmış belediyelere bile istihdam yapma histerisi içinde olan politikacılar varken, batık belediyelerde çalışmak isteyen insanlar da bizi şaşırtıyor… İnsan bile bile bataklığa atlar mı? Demek ki kurtarılacağını düşünürse atlarmış…

Batacak, birileri de gelip kurtaracak. Oradaki çalışanlar acı çekecek, sokağa dökülecek, perişan olacak, psikolojisi bozulacak. Bu dramı ısrarla yaşamak istemek, bu melodramın parçası olmak arzusu anlaşılır gibi değildir.

Belediyeler reformu yapılamıyor, yasa geçirilemiyor, belediyeleri zamanında denetleyecek, zamanında uyaracak ve zamanında istismar edenleri cezalandıracak bir makam, bir mekanizma bulunamıyor. Göz göre göre belediyeler batarken seyretmek, hatta batarken bile oraya personel sokmaya çalışmak ders almadığımızı ve bir delilik hali içinde olduğumuzu gösteriyor.

Birileri gelecek, batıracak gidecek, bir kentin geleceğine ipotek koyduracak, büyük zararlar verecek, başkaları da ardından gelip toparlamaya çalışacak… Bir kent halkı, belediyesi ayağa kalksın diye birçok hakkından feragat edecek, hak ettiği hizmeti alamayacak… Neden, neden böyle olsun? İstismarlar ve beceriksizlikler neden engellenmesin, neden göz göre göre bunlar yaşansın? Yine bize utanç veren bir KKTC orijinalitesi mi bu?

12/02/2020 13:21