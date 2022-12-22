Bir bilim insanı 3.5 milyon yıllık bakteriyi kendisine enjekte etti

Bir Bilim İnsanı 3.5 Milyon Yıllık Bakteriyi Kendisine Enjekte Etti. İnsanlar antik çağlardan beri efsanevi gençlik iksirini ele geçirmeye çalışıyor. Peki böyle bir şey var mı? Dr. Anatoli Brouchkov adında bir Rus bilim insanı bunun var olduğuna inanıyor ve bunu 3,5 milyon yıllık bakterilerde bulduğunu düşünüyor. Peki Dr. Brouchkov ne yapacak? Tabii ki kendine enjekte edecek.

ÖImeyen Bakteri

Dr. Brouchkov ilk olarak 2009 yılında Sibirya Yakut bölgesindeki bir dağda donmuş toprak derinliklerinde donmuş bu eski bakteriyi, Bacillus F’yi keşfetti. Dr. Brouchkov bunun 3,5 milyon yaşında olduğunu tahmin etti ve bundan çok etkilendi çünkü bakteri yaşına rağmen hala canlıydı.

Bacillus F, etrafındaki her şeyin ömrünü uzatıyor gibi görünüyor. İlk çalışmalar fareler, meyve sinekleri ve ürünler üzerindeki etkisini incelemiştir. Ayrıca sonuçlar o kadar umut vericidir ki, Rus bir epidemiyolog olan Dr. Viktor Chernyavsky buna “yaşam iksiri” adını vermiştir.

Buna maruz kalan fareler daha uzun yaşar. Bacillus F’ye maruz kalan ürünler daha hızlı büyür ve donmaya karşı daha dayanıklıdır.

Yakut bölgesindeki insanlar ortalamadan daha uzun yaşıyorlar. Belki de Bacillus F su kaynaklarına sızmıştı. Şüphesiz, Bacillus F insanların bilmediği yaşam hilelerini biliyor.

Bu, nispeten yeni bir keşif olduğundan insanlar bu mekanizmayı neyin bu kadar anlaşılması zor hale getirdiğini anlamıyor. Şimdiye kadar, Dr. Brouchkov ve meslektaşları bakterinin DNA’sını sıraladılar, ancak henüz hangi genlerinin öIüme dayanıklı olduğunu anlayamadılar.

Bu kabaca kansere neden olan genleri tanımlamak kadar karmaşık, diyor Dr. Brouchkov.

“YOLO” diyen bilim insanı Bacillus F insanlar üzerinde resmi olarak test edilmedi ve kimse nasıl çalıştığını bilmiyor.

Ancak Dr. Brouchkov insanları kobay olarak kullanmaktan endişe duymadı. Belirttiği gibi, kimse aspirinin nasıl işe yaradığını bilmiyor.

“Sadece merak ettim,” dedi. Böylece YOLO’ya karar verdi. Kendine bakteri enjekte etti ve neler olduğuna baktı.

Bunun gerçek bilim olmadığını kabullendi (Yani kontrollü bir deney değildi). Ama belki de şimdi sonsuza kadar yaşayacak!

Bunların hepsi plasebo etkisi de olabilir

Hala hayatta ve her zamankinden daha iyi hissettiğini söylüyor. 2015 yılında, kendisine enjekte edilmesinden bu yana soğuk algınlığı geçirmediğini söyledi. Ayrıca, enerjisinin arttığını da söyledi.

Bunların hepsi plasebo etkisi olabilir veya başka bir şey.

Bacillus F’nin insan hayatını uzatabildiğinden emin olmak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Ama Dr. Brouchkov 1000 yaşını doldurduysa, bu da bir işaret olabilir.

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22/12/2022 20:00