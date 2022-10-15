Bir buçuk yılda kadına ve topluma dokunan çok faydalı işler yapıldı…

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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınları Derneği’nin (GİKAD) geçen cuma günü Lefkoşa Eziç Restoran’da medyaya anlattığı çalışmaları ve projeleri büyük beğeni ve takdir topladı.

GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu’nun ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda, bir buçuk yıl gibi kısa bir süre ortaya konulan çok sayıda çalışma ve proje hakkında çok geniş bilgi verildi.

Özverili kadınlardan oluşan GİKAD’ın bir buçuk yılda yaptığı kadına ve topluma dokunan çalışmaları ve projeleri hem gazeteciler hem de toplum tarafından övgü aldı.

Kavuklu: Kadınların sesini duyurmak için bir araya geldik”

Girişimci kadınların sesini kamuoyuna ve devlet yönetimine duyurmak için bir araya geldiğini vurgu yapan Kavuklu “Tüm üyelerimiz girişimcidir. Girişimci, ‘dünle geleceği birleştirip, bugünü yaratan’ demektir, bu nedenle derneğin adını girişimci koyduk” dedi.

“Kadının katılımcı değil, söz sahibi olmasını istedik”

İş dünyası yanında bilim dünyası ve sanattan da girişimci kadınların dernekte yer aldığını aktaran Kavuklu, “Kadınların hak ettiği yere gelmesi, ekonomik faaliyetler yanında siyaset sanat ve bilimde katılımcı değil yön verici ve söz sahibi olmasını istedik. Kadınların duygusal zekâsı ve detaylı düşünmesine de ihtiyacımız var. Toplumun yarısı kadındır ve her alanda kadının yer almaması durumunda başarılı olunmaz” ifadelerini kullandı.

“Sosyal, ekonomik ve psikolojik alanda kadınları güçlendireceğiz”

Sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu, sadece merkezlerde değil kırsal kesimde de yer almak istediklerini dile getiren Kavuklu, ülkenin her yanında sosyal, ekonomik ve psikolojik alanda kadınları güçlendirmek istediklerini kaydetti.

“TURKONFED iş kadınları üyesi olduk”

Kadın konusunda lobicilik faaliyetlerinde zayıf olunduğunu anlatan Kavuklu, “Türkiye’ye bile bugüne kadar kendimizi tanıtamadık ve kendimizi doğru anlatamadık. Bu nedenle girişim yaptık, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED) iş kadınları üyesi olduk. Ülkemizi ve kadınlarımızı tanıtıyoruz” diye konuştu.

“Enginar projesini hayata geçireceğiz”

Türkiye’deki derneklerle iyi ilişkiler içinde olunduğuna dikkat çeken Kavuklu, “İzmir’de yakın zamanda enginar projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Kavuklu, hayata geçirecekleri proje ile enginar ihracatını yalnızca enginar ürünü ile sınırlı tutmamak, işleyerek çeşitlendirmek ve daha fazla gelir elde edilmesini sağlamak istediklerini kaydetti.

Kabuklu, Türkiye’den girişimci kadınları ülkemize getirdiklerini, tarihimizi ve kültürümüzü anlattıklarını da kaydetti.

“Uluslararası tanınmayı Azerbaycan’la başlattık”

Uluslararası tanınmayı ise Azerbaycan’la başlattıklarını ifade eden Kavuklu, “Azerbaycan Girişimci Kadınlar Derneği bizi ziyarete geldi. Kıbrıs’ta geziler ve toplantılar düzenledik. Kasım ayında Azerbaycan’da Türkçe konuşan devletlerin arasında yer alacağız ve ülkemizi tanıtacağız” dedi.

“Kıbrıs’ın Cevherleri diye filmler çektik”

Kırsal kesimdeki üretici kadınların hikayesinin etkileyici ve başarılı olduğunu aktaran Kavuklu, “Kıbrıs’ın Cevherleri diye filmler çektik. Kıbrıs’ın kadını ve doğasıyla ilgili bir belgesel hazırlayacağız” diye konuştu.

“Kooperatif kurduk, ürünler otellerde kullanılıyor”

Kadınların, kültürel ürünlerini pazar bulamadıklarından dolayı üretmekten vazgeçtiğini, bu nedenle ‘Üreten Kadınlar Kooperatifini’ kurduklarını anlatan Kavuklu, “Üretilen ürünleri pazara taşımayı hedefledik. Otelcileri Birliği aracılığıyla üretilen ürünler otellerde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

“20 kadını eğittik ve dikiş makinası hibe ettik”

Kadınlara ekonomiyi ayaklarına götürmek için dikiş makineleri hibe ettiklerini dile getiren Kavuklu, “Sipahi köyünde 20 kadına makine verdik. Kumaş ve iplik tedarik ediyoruz. Kadınlara dikiş öğrettik. 3 bin parça dikim yapıldı ve para kazanmaya başladılar. Ülkemizdeki otellerin kullandığı ürünleri burada dikebiliriz” dedi.

“Farklı merkezlerde üretim tesisleri kuracağız”

Farklı merkezlerde üretim tesisleri kuracaklarını ifade eden Kavuklu, Dipkarpaz’da Çalışma Bakanlığı ve Dipkarpaz Belediyesi ile işbirliği içinde çalışma yapmak için protokol imzaladıklarını vurguladı.

Eğitim çalışmalarıyla üyelerini ve kadınları sürekli eğittiklerini anlatan Kavuklu, üretimde hijyeni ve kaliteyi yakalamak için Acapulco Hotel’de geçtiğimiz gün 150 kişinin katıldı hijyen ve gıda güvenliği eğitimi yaptıklarını aktardı.

“Daha çok kadının seçime katılımını destekliyoruz”

Kadınların siyasette yalnızca katılımcı değil yön verici de olması gerektiğini aktaran Kavuklu, seçimlerde kadınların seçimlere aday olarak katılımını desteklediklerini aktardı. Seçimde kadınların gerektiği kadar kadın adaylara destek vermediğini de ifade eden Kavuklu, “Kadın kadının kurdu değil kadın kadının yurdudur. Kadın siyasetçi yetişmesi konusunda hassasız” dedi. Kavuklu, toplumun yarısını oluşturan kadınların her alanda çok daha etkin olmaları gerektiğini, bu konuda kadınları teşvik edip desteklediklerini vurguladı.

Kadın siyasetçi yetişmesi konusunda seminer yapacaklarını ve rapor hazırlayacaklarını daha sonra akademi yapacaklarını anlatan Kavuklu, siyasette tüm partilere eşit mesafede olduklarını ancak kadın adayları desteklediklerini, 25 Aralık’taki yerel seçimde da kadın adayları destekleyeceklerini, bundan sonraki seçilerde tavırlarının bu yönde olacağını söyledi.

“Ülkemizde harnup fidanı bulamadık”

Pandeminden dolayı üretimin ve tarımın öneminin daha çok ortaya çıktığına dikkat çeken Kavuklu, “Güzelyurt’ta yanan ormanları yeşillendirmek için ülkemizde dikecek harnup bulamadık. Büyük uğraşlarla fide temin ettik diktik. Güney’den 11 Euro’ya harnup fidanı geliyorken, biz asırlık ağaçları kesiyoruz. Fidan ve tohum üretimi için tarım okulunu hayata geçireceğiz” dedi.

“Tarım okulunda, tohum ve fidan yetiştireceğiz”

Beyarmudu Belediyesi ile Beyarmudu’nda 1974 yılı öncesi kullanılan tarım okulunu ziyaret ettiklerini aktaran Kavuklu, “Okulda 1974 yılı öncesinde hazırlanan ‘Tarım Master Planı’ vardı. Ata tohumlarımıza sahip çıkacağız. Tohum ve fidan yetiştireceğiz. Türkiye’deki tarım okullarını geziyoruz ve bilgi ediniyoruz. Dünyada zor bulunan ‘Köşeli Susam’ Kıbrıs’ta var, yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Aromatik bitki yetiştireceğiz”

Enginar işleme tesisi kuracaklarını aktaran Kavuklu, “Aromatik bitki yetiştirmek için adım attık. İş insanı Ünal Çağıner bize arazi bağışladı. Çukurova Kalkınma Ajansı ve TİKA bize destek olacak. Aromatik yağlar elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Akademi kurduk, kadınları ve çocukları eğittik”

Kadınları eğitmek ve girişimcilik yönünü geliştirmek için akademi kurduklarını ifade eden Kavuklu, “Tüm derneklerle işbirliğine hazırız. Merkezde 6 pilot okulda öğretmen ve 72 çocuğu girişimcilik konusunda eğittik. Olumlu sonuçlar aldık. KEİ Ofisi ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde kırsal kesimdeki çocukların gelişmesi için eğitimlere başlayacağız. Projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

“Yabancı üniversite öğrencilerine eğitim kampı yaptık”

Üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerden kızların temsilci olması için kamp düzenlediklerini de anlatan Kavuklu, “Düzenlediğimiz eğitim kampında 24 farklı ülkeden katılımcı oldu. Ülkemizi, girişimciliği ve fırsatları anlattık” şeklinde konuştu.

“Genç GİKAD kuruldu”

Kavuklu, GİKAD’ın başarılı bir şekilde devam edebilmesi için Genç GİKAD’ı kurduklarını ve gençleri yetiştirdiklerini vurguladı.

“Kadın Sığınma Evi’ne bağış yaptık”

Derneğin yaptığı yardım çalışmalarından da bahseden Kavuklu, “El bilekliği sattık, gelirini Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne bağışladık” dedi.

“Yeşil anahtar vereceğiz”

Yeşil okullar projesinde fidan dikimi, tarım eğitimi ve geri dönüşüm konularında Eğitim Bakanlığı ile ilgili anlaşma yaptıklarını da aktaran Kavuklu, “Çevre konusundaki duyarlılığından dolayı işletmelere yeşil anahtar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bize verilen TIR ile köylerde eğitim veriyoruz”

Ülkemizdeki GSM operatörleri, iş insanları, bankalar ve üniversitelerin derneğin çalışmalarına sponsor olmak istediğini ve Kale Boya işletmesinin derneğe bir TIR verdiğini dile getiren Kavuklu, “Bu TIR ile aile ve dijital çağda ebeveyn olma konularında köylerde eğitimler verdik. Meme kanseri konusunda da eğitim vereceğiz ve kontroller yapacağız” diye konuştu.

Kanser farkındalık tişörtleri tanıtıldı

Öte yandan GİKAD, basınla buluşma etkinliğinde, meme kanseriyle mücadele ve farkındalık yaratma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan tişörtlerin tanıtımını da yaptı. Tasarımını, yurt dışlında da isim yapan, ünlü Kıbrıslı Türk modacı Raşit Bağzıbağlı’nın yaptığı tişörtler, kanser hastalarına ve kanser hastalığıyla mücadele çalışmalarına katkı sağlamak için satılacak.

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15/10/2022 18:50