Bir büyük başarı da Bekir'den 

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07/03/2025

Bir büyük başarı da Bekir'den 


Tennis Europe tarafından Antalya Megasaray Akademide düzenlenen 14 yaşta, sadece milli sporcuların katılabildiği, Closed Tennis Europe Development Championship Turnuvasında  tellerde yarı final oynayan Bekir Devran Esendağlı, Makedonyalı rakibi, turnuvanın 1 numaralı seri başı Marko Aleksovski' ye 3 sette 6-4, 3-6, 4-6 kaybetti. Aynı turnuvanın çift erkekler kategorisinde partneri Talha Emin Bulut ile finale kalma başarısı gösteren Bekir, bugün final karşılaşmasına çıkacak.

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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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