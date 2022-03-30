Bir çaresizlik sarmalının içinde çırpınıp duruyoruz…

Eylemler arka arkaya geliyor, cuma günü ise genel grev ve büyük miting var…

“Yeter artık” eylemleridir bunlar…

“Daha yeni kurulmuş hükümete fazla yükleniliyor” diyor bazıları.

Bu tepkiler yalnızca yeni kurulan hükümete değil, azınlık hükümetinden bugüne bir birikimin sonucudur.

Ülke insanına son bir ayda yaşatılanlar için bile bu eylemler haklıdır ama azınlık hükümetinden bu yana devam eden zihniyetin yarattığı hasarlar katlanabilir olmaktan çıkmıştır.

İcraat yapamamak, sorunları çözememek, hatta tam tersine sorunlar yaşatmak bir yana, ülke yöneticilerinin en yukarıdan en aşağıya tuhaf hareketleri, konuşmaları, yaptıkları da oldukça antipatik, sinir bozucudur.

Yönetenler, yapılan eleştirilere tepki gösteriyor, güceniyor, bazı sivil toplum örgütü temsilcilerini dava ediyor.

Hem suçlu hem güçlü derler işte buna…

Keşke dönüp de bir bakabilseler kendi hallerine ama yapamıyorlar.

Halkın ne halde olduğunu göremiyorlar, ülkenin en kötü günlerinde bildiklerini okumaya, alışkanlıklarına devam ediyorlar, sonra da tepki gösteren halk veya halk temsilcileri suçlu oluyor.

Bugüne kadar yapılanlar yanlarına kaldığı için hep böyle devam edeceğini sanıyorlar.

Devlet adamlığı, halkını anlayabilmeyi de gerektirir.

Halkı kan ağlarken, sorunlara gömülmüşken keyif sürer gibi davranmaz, tuhaf tuhaf konuşamaz devlet adamı, vatandaşını anlamaya çalışır.

İnsanlar evine ekmek götürmekte zorlanırken, işyeri sahipleri kapılarına kilit vurmamak için direnirken, hatta bazıları bu direnci bile gösteremeyecek hale gelmişken, cumhurbaşkanının gereksiz yurt dışı ziyaretleri tabii ki tepki görür.

Aylardır bunlar tepki gördüğü halde inatla yapmaya devam ediyor.

Ülkenin gündemi olmayan, alakasız şeyleri söyleyip duruyor.

Hükümettekiler de anlamsız konuşmalar yapıyor, üstelik atama derdine düştüler, bunca sorun arasında görevden almalar, atamalar gırla devam ediyor.

Bakanı aynı, bakanlığı aynı ama ona bağlı müdürler değişiyor, akıl alır gibi değil.

Ülkenin derdi onların derdi değil adeta.

Elektrik fiyatlarında beklenen indirim haberi gelmiyor, elektrikler kesilmeye devam ediyor, iş yaşamı için prim desteğinden haber yok, çiftçi, hayvancı, üretici beklediği müjdeyi duyamıyor.

Ülkede pahalılık her geçen gün daha da artıyor.

Bunca soruna rağmen, KIB-TEK’te halen bir çekişme var, yeni yönetim kurulu resmi olarak açıklanmıyor… Halen Başbakan ile Maliye Bakanının bir isimde uzlaşamadığı iddiaları dolaşıyor etrafta.

Bu arada herkes “Türkiye’deki üst düzey ziyaretleri neden Cumhurbaşkanı ya da Başbakan değil de Dışişleri Bakanı yapıyor?” diye soruyor kendi kendine.

Bunca derdin arasında bir de bunun cevabını bulmaya mı çalışacağız? Cevabını bulsak ya da bilsek ne olacak acaba?

Yine hükümete dönecek olursak, onlar önünde o kadar sorun varken işe yerel yönetim reformu ile başlamak istiyor, ısrar ediyor ve ortaya ucube bir tasarı konuluyor, reformun ruhuna ters şeyler sokuluyor içine, üstelik seçim tarihiyle ilgili Anayasayı ihlal etmek de istiyorlar…

Her aybaşı olduğu gibi bu aybaşı da devlet çalışanlarının maaşları için devletin parası yetmemiş, borçlanması gerekiyormuş ama borçlanmak da gittikçe zorlaşıyormuş…

Bir çaresizlik sarmalının içinde çırpınıp duruyoruz. Neden böyle? Neden olacak; bir süreden beridir ülkeyi kötü yönetenler nedeniyle, hatalar, ihmaller, istismarlar, popülizm nedeniyle.

Eylemler artarak geliyorsa, artık vatandaşın dayanacak gücünün kalmamasındandır…

İşin kötü ve düşündürücü tarafı, bu eylemlerden sonra ülkeyi yönetenler bir şey yapabilecek mi? Çünkü o umudu hiç vermiyorlar…

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30/03/2022 23:54