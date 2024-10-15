Bir çocuğun hayatına dokunmak dünyayı değiştirebilir

SOS Çocukköyü Derneği, kurulduğu günden beri, aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan çocukların, sevgi dolu bir ortamda büyümeleri; eğitim, sağlık ve tam potansiyellerine ulaşmaları için her tür imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

SOS Çocukköyü Derneği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü arasındaki iş birliği sayesinde, ön ergenlik dönemindeki çocukların pozitif sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı hedefleyen Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL) uygulanmaya başladı.

Yılın ilk yarısında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Şerif Türkkal Yenigüç’ün koordinasyonuyla, SOS Çocukköyü Derneği pedagoji ekibi ve sosyal hizmet uzmanları PERGEL eğitimleri aldı. Alınan eğitimlerin ardından PERGEL saha ekibi kuruldu. Mağusa okullarında saha ekibi, SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklar için de Dernek pedagoji ekibi PERGEL uygulamalarına başladı.

Erken ergenlik döneminin sosyalleşme ve kişilik gelişimi açısından kritik bir dönem olduğunu vurgulayan program, çocukların öz değer, öz saygı, sosyal yetkinlik, empati ve çatışma çözme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler sunuyor.

“HAYATINIZIN PERGELİ SİZİN ELİNİZDE”

PERGEL programı uygulamaları 5., 6. ve 7. sınıf yaş grubundaki çocuklarla çalışılıyor. Her biri yaklaşık 50 dakika süren 14 oturumdan oluşan bir program, değişebilirlik, duygu düzenleme, iletişim, empatik düşünme, ilişkileri güçlendirme, stresle başa çıkma, akran zorbalığı, başarı ve gelecek gibi pek çok önemli konuya odaklanıyor. Oturumlar interaktif bir şekilde geliştiği için çocuklar etkinlikleri kendi sosyal yaşamlarında da uygulayabiliyor. Oturumlarda çocukların kendi içlerindeki gücü fark ederek potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacak etkinlikler sayesinde, çocukların kendilerini daha iyi tanımlarına destek olunurken özgüvenlerinin geliştiği de gözlemleniyor.

Kurulduğu günden beri, aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan çocukların, sevgi dolu bir ortamda büyümeleri; eğitim, sağlık ve tam potansiyellerine ulaşmaları için her tür imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten SOS Çocukköyü Derneği, öz yeterliliğe sahip ve değişime inanan çocukların toplumda bağımsız bireyler olarak yer bulmasını sağlıyor.