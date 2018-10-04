Bir çok yerde elektrik kesintisi olacak

BAHÇELİ'DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Bahçeli köyü ve civarına yarın elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik, Bahçeli Köyü, sahili ve su pompaları bölgelerinde 9.30 – 11.30 saatleri arasında kesik olacak.

KÜÇÜK ERENKÖY’ÜN BATISINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Küçük Erenköy’ün batısına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik 09.30 – 11.30 saatleri arasında kesilecek