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''Bir Çok Yönüyle Alzheimer'e Bakış'' adlı panel düzenleniyor

Alzheimer Derneği, 21 Eylül Cumartesi günü “Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu panel düzenliyor.

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19/09/2019

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''Bir Çok Yönüyle Alzheimer'e Bakış'' adlı panel düzenleniyor

Alzheimer Derneği, 21 Eylül Cumartesi günü “Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu panel düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, 08.30-14.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panelde, Alzheimer hastalığının farklı yönleriyle ilgili çalışan Kıbrıs ve Türkiye’den bilim insanları ve uzmanların sunumlarına yer verilecek.

 

19/09/2019 16:04

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TAGS: alzheimer derneği, panel, 21 eylül, haber kıbrıs
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