Bir daire için 3 kişiden para aldı

Girne’de “sahtekarlıkla para temini” ve “izinsiz emlakçılık yapmak” iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de, 09-18.09.2021 tarihleri arasında, H.Ş.(E-26)’nin kayıtlı emlakçı olmadığı halde, kendisini emlakçı olarak tanıtıp kiralık olmayan bir daireyi üç kişiye kiralayacağı vaadinde bulunarak söz konusu şahıslardan 22.400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. H.Ş. tutuklandı polis, soruşturma başlattı.

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29/09/2021 13:56