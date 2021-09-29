Bir daire için 3 kişiden para aldı
Kendisini emlakçı olarak tanıtıp kiralık olmayan bir daireyi üç kişiye kiralayacağı vaadinde bulunan ve 22.400 TL para alan zanlı tutuklandı
29/09/2021
Girne’de “sahtekarlıkla para temini” ve “izinsiz emlakçılık yapmak” iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de, 09-18.09.2021 tarihleri arasında, H.Ş.(E-26)’nin kayıtlı emlakçı olmadığı halde, kendisini emlakçı olarak tanıtıp kiralık olmayan bir daireyi üç kişiye kiralayacağı vaadinde bulunarak söz konusu şahıslardan 22.400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. H.Ş. tutuklandı polis, soruşturma başlattı.