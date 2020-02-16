Bir dairede RMMO silahına ait mermi ve şarjör bulundu

Derinya’daki bir evde RMMO silahına ait bir miktar mermi ve şarjör bulundu. Konuyla ilgili görülen anne-oğul tutuklandı.

Alithia’nın haberine göre, Derinya’da kiraladıkları bir daireyi temizlemeye giden yeni kiracılar temizlik sırasında RMMO silahına ait kullanılabilir durumda bir miktar mermi ve şarjör buldu.

Rum polisi, durumun bildirilmesi üzerine, dairenin önceki kiracıları olan 49 yaşındaki anne ile 24 yaşındaki oğlunu yakaladı, haklarında mahkemeden 2 gün tutukluluk emri aldı. Polis balistik inceleme için mermi ve şarjörlere el koydu.

16/02/2020 16:51