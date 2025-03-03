Bir Değerimizi Daha Kaybettik

Girne’nin 67 yıllık geçmişe sahip sembol fırını Bittacı’nın efsane ismi Hatice Bittacı yaşamını yitirdi.

Girne’nin “Bittacı” olarak anılan sevilen simalarından biri olan Hatice Bittacı, uzun yıllar boyunca fırınıyla bölge halkına hizmet vermiş ve unutulmaz lezzetleriyle anılmıştı. Hatice Bittacı vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.