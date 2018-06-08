HABER KIBRIS

Bir değişik park

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda sabah saatlerinde görenleri pes dedirten bir olay yaşandı

ads
08/06/2018

Bir değişik park
ads
ads

Gönyeli Belediyesi’nin Belediye Bulvarı’nda gerçekleştirdiği kaldırım, park yeri ve bisiklet yolu çalışmasının bitişinin ardından yola paralel ve park yerinin yanına bisiklet yolu tartışmaları sürerken sosyal medyaya düşen bu fotoğraf olaya başka bir boyut kazandırdı. Gönyeli Belediye Bulvarı’nda sabah saatlerinde görenleri pes dedirten bir olay yaşandı. Bir vatandaşın park yerinin boş olmasına rağmen aracını yaya yolu üzerine park etmesi bu kadarı da olmaz dedirtti.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Gönyeli, park, garip park, haber kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems