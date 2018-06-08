Bir değişik park

Gönyeli Belediyesi’nin Belediye Bulvarı’nda gerçekleştirdiği kaldırım, park yeri ve bisiklet yolu çalışmasının bitişinin ardından yola paralel ve park yerinin yanına bisiklet yolu tartışmaları sürerken sosyal medyaya düşen bu fotoğraf olaya başka bir boyut kazandırdı. Gönyeli Belediye Bulvarı’nda sabah saatlerinde görenleri pes dedirten bir olay yaşandı. Bir vatandaşın park yerinin boş olmasına rağmen aracını yaya yolu üzerine park etmesi bu kadarı da olmaz dedirtti.