‘Bir Deli’nin Hatıra Defteri’ 15 Nisan'da oynanacak

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu tarafından, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyun yoğun ilgi nedeni ile 15 Nisan Cumartesi günü tekrar sahnelenecek.

Girne Belediyesi Kültür Sanat İşleri Biriminden verilen bilgiye göre,15 Nisan Cumartesi günü, saat 20.30’da Gine Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan gösterim için biletler, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Danışma Bölümünden temin edilebilecek.

Nikolay Gogol’un yazdığı tek kişi ve tek perde şeklinde sergilenen oyun, İsmihan Yorgancı tarafından yönetilirken; Ömer Dündar ise oyunculuğu üstleniyor. Müzik direktörlüğünü Ufuk Aydoğan’ın yaptığı oyunda piyanoda İkra Yalçın, ışık tasarım uygulamalarında Mehmet Saygıer, sahne tasarım Uygulamasında ise Cem Taşlıovalı yer alıyor.

-Oyunun konusu

Sıradan bir devlet memurunun, platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenmesi ile hayallerinin yıkılması sonucunda, kendini soylu bir beyzade olarak görmeye başlaması ve delirerek kendini İspanya Kralı olmuş bir halde akıl hastanesinde bulmasına neden olur…

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11/04/2023 11:58