Bir Devrin Daha Sonuna Geldik: Yahoo Messenger Temmuz Ayında Kapanıyor

İnternetin başlangıç yılları denilince, muhtemelen birçok kişinin aklına Yahoo Messenger geliyor. Ancak gelişen teknolojiye dayanamayan yadigâr dostumuz, bu yıl Temmuz ayında bizlere veda etmeye hazırlanıyor.

Ülkemizde internetin yaygınlaşması ile birlikte bazı siteler bizler için unutulmaz bir iz bıraktı. Bunlardan biri olan Yahoo Messenger, eminim ki sizin için bir dönem Facebook, Instagram ve Twitter kadar popülerdi. Şimdi ise bir dönemin popüler web sitesinden kötü bir haber var.

Muhtemelen artık birçok kişinin yüzüne dahi bakmadığı Yahoo Messenger, 20 yıllık hizmet sürecinin ardından bizlere veda ediyor. 17 Temmuz’da kapatılacağı açıklanan web sitesi kullanıcıları, bu tarihten sonra sohbetlerine de erişemeyecek. Eğer sizler de hala bir şekilde bu uygulamayı kullanıyorsanız, yavaş yavaş taşınma hazırlıklarına başlayabilirsiniz.

Aslına bakılırsa olay o kadar da hüzünlü değil. Şirket yaptığı açıklamada, bunu yeni iletişim araçları oluşturmak için yaptığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yahoo, 17 Temmuz 2018 sonrası web sitesinin desteklenmeyeceğini ve bu sebeple sonrasında sohbetlere erişilemeyeceğini kullanıcılarına duyurdu.