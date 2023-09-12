Bahadır AYNA-Özel Haber

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, ülkemizde bazı doktorların, eczacıların ve ilaç depolarının karıştığı büyük vurgun olayı sonrası kurum adına Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

Serhat, Sosyal Sigortalar Dairesi olarak ellerindeki tüm verileri polise teslim ettiklerini, söz konusu olayın çözüme kavuşturulması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Tahir Serhat, bakanlıktan tam destek aldıklarını bu işin ucunun nereye giderse gitsin geri adım atmayacaklarına dikkat çekerken “Sosyal Sigortalar Kurumu’nun zarara uğratıldığını düşünüyoruz. Bu kurum bu ülkenindir, tek bir kuruşunun dahi çarçur olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

“Bir doktor 6 bin reçete yazdı”

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 2022 Kasım ayı için eczanelere 5 milyon TL bandında bir ödeme yaptığına dikkat çeken Serhat, 2023 Ağustos aynında bu rakamın 12 milyon bandına yükseldiğini söyledi.

Eczanelere yapılan ödemelerin artışı sonrası daire personelinin hummalı bir çalışma yürüttüğünü aktaran Tahir Serhat “İncelemeler yaptığımızda bir doktorun 6 bin reçete yazdığını gördük. Bu durum kabul edilebilir değil. Bir doktorun bir ay içerisinde 6 bin hasta bakması akla mantığa yatkın değil” dedi.

Serhat, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bir sigortalı için ayda iki reçeteye yüzde 80 oranında katkı yaptığını hatırlatarak “Bir kişi hasta oluyor adına bir reçete düzenleniyor ilacını alıyor biz katkımızı yapıyoruz sorun yok. Ancak ay sonu hasta yeniden ilaç almazsa diğer hakkı da dolduruluyor ve bunun ücretini biz ödüyoruz. Bize başvuran bazı sigortalılar bir reçete yazdırdıklarını ikincisiyle ilaç almaya gittiklerinde ‘bu ay iki defa ilaç aldınız hakkınız yok’ yanıtı aldıklarını aktardı. Bazı eczaneler ortalama 20-30 reçete yazarken ayın bir günü aniden 500-600 reçete yazıyor” dedi.

“SMS sistemi ücretleri %30 düşürdü”

Sosyal Sigortalar Dairesi 2023 Şubat ayı içerisinde hastalara SMS ile onay kodu sistemine geçmişti. Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat söz konusu uygulama sonucu eczanelere aylık ödemelerde yüzde 30 bir azalmanın olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Bazı eczanelerin vurguna devam edebilmek için kendi isimlerine 20-30 telefon hattı aldığını aktaran Serhat, “Biz doktorların direkt onayladığı hastanın eczaneden sadece ilacını alacağı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda İlaç Takip Sitemi üzerindeki çalışmalarımız da sürüyor. Bu iki sistem yürürlüğe girdiğinde bu tarz problemler tamamen ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.

“Taçoy ve Gardiyanoğlu’ndan tam destek aldık…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hasan Taçoy’a söz konusu durumu aktardıklarında “Bana somut deliller getirin sonuna kadar gidelim” yanıtını aldıklarını aktaran Tahir Serhat, yeni bakan Sadık Gardiyanoğlu ile aynı uyum içerisinde çalıştıklarını söz konusu olayda her hangi bir siyasi baskı göremediklerinin altını çizdi.

Poliste özel ekip kuruldu

Ülkede infiale neden olan vurgun kapsamında Polis Genel Müdürlüğü geniş bir özel ekip kurdu. Özel ekip Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aldıkları verileri inceleyecek ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen doktor, eczacı ve ilaç deposu sahipleri hakkında dosyalar hazırlanacak.