Bir doktor ve bir eczacı daha tutuklandı

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı. Tutuklanan zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaklar

Ayrıca bugün, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde, iki çöp poşeti içerisinde küpürleri kesik halde atılmış ilaçlar bulundu.

İlaçlar emare olarak alındı.

Polisin soruşturması sürüyor