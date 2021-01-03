Bir doktor ve bir hemşire Covid-19’a yakalandı!

Haber Kıbrıs-Özel

Covid-19 salgını, 2021 yılının ilk günlerinde KKTC’deki etkisinin sürdürüyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre bir doktor ve bir hemşirenin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Korkuteli köyünde dün bir aileden 3 yeni vakanın çıkmasının ardından Girne’de özel bir hastanede PCR testi yapan bir hemşirenin de test sonucu pozitif.

Öte yandan Lefkoşa’da bir tüp bebek merkezinde çalışan bir doktorun da pozitif çıkması yerel bulaşın adanın her tarafında etkili olduğunu gösteriyor.

Yeni çıkan vakaların ardından temas takip ekiplerinin vakaların temaslılarını karantinaya almak için gayretle çalıştığı ifade edildi.

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03/01/2021 11:59