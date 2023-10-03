Bir Doktor ve İki Eczacı Mahkemede: Sahte Reçete Skandalı Soruşturması Devam Ediyor

Ülkede büyük yankı uyandıran, Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili polis geniş çaplı soruşturmasını titizlikle yürütüyor.  

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03/10/2023

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Bir Doktor ve İki Eczacı Mahkemede: Sahte Reçete Skandalı Soruşturması Devam Ediyor

Ülkede büyük yankı uyandıran Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili polis, geniş çaplı soruşturmasını titizlikle yürütüyor.

PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili soruşturma kapsamında, dün bir doktor ve iki eczacı tutuklandı. Bugün, tutuklananlar Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne getirildi. Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili toplamda 19 kişi tutuklandı.

03/10/2023 10:24
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TAGS: haber, kıbrıs, Sahte Reçete Skandalı Soruşturması
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