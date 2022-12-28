Bir dönem Çin Ligi'ne damga vuran Guangzhou küme düştü

Guangzhou Futbol Kulübü, Çin futboluna 2011 ile 2019 yılları arasında damga vurdu. Bu süreçte 8 lig, 2 Asya Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan Guangzhou, 33 haftası geride kalan ligde küme düştü.

Sarı-kırmızılı ekip de bir dönem Çin Süper Ligi takımlarının harcadığı yüksek bonservis bedeli furyasına katılmıştı.

Kadrosuna Paulinho, Jackson Martinez ve Talisca gibi isimleri katan Guangzhou, 2011 yılından sonra transfere yaklaşık 300 milyon avro harcadı. Çin ekibi bu süreçte Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro ve Luis Felipe Scolari ile şampiyonluklar yaşamıştı.

Bu sezon ise işler tamamen tersine döndü. Takıma daha önceki senelerde ismini veren gayrimenkul şirketi Evergrande iflas etti ve kulübe desteğini çekti. Guangzhou da böylece bütün yabancı oyuncularıyla yollarını ayırarak yalnızca Çinli futbolcularla mücadele etti.

Geride kalan 33 maçta sadece 3 galibiyet alan sarı kırmızılılar, küme düşmekten kurtulamadı.

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28/12/2022 09:39