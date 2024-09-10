Bir dönemin çocuk yıldızı Cansu Demirci evlendi

Bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterine hayat veren Cansu Demirci evlendi.

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10/09/2024

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Bir dönemin çocuk yıldızı Cansu Demirci evlendi

Cansu Demirci, Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini canlandırmıştı.

Tek diziyle şöhreti yakalayan Demirci, sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle önceki gün nikâh masasına oturdu.

10/09/2024 09:01
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TAGS: Cansu Demirci, selena
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