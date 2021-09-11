Bir düşünün bakalım, insan nasıl insan olur?

SMA Tip 1 hastası 9 aylık Asya Bebek’in tedavisi için verilen mücadele, aslında yine birçok acı gerçeği yüzümüze vurdu…

Keşke Asya Bebek için gerekli para ta başından bulunabilse, keşke bu tedavinin masraflarını ödeyebilecek bir devletimiz olsa, keşke ailesi ve gönüllüleri de bu kadar eziyet çekmeden tedavi yapılabilse ve kimse duymasa bile…

Ancak öyle olmadı işte, bir taraftan Asya Bebek’in ailesi diğer taraftan bir avuç özverili gönüllü insan koşuştururken, bu ülkenin utanç verici tarafları da yüzümüze çarpıyor arka arkaya…

Her şeyden önce gördük ki; “Asya Bebek’in tedavisinin gecikmesi” de bir Kıbrıs sorunu mağduriyetidir.

Evet, tam bir Kıbrıs sorunu ve tam da Kıbrıslı Türklerin sıkışmışlığını gösteren bir konu…

Asya Bebek, Güney Kıbrıs’ta tedavi edilemiyor, çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti, birkaç yıldan beridir sağlık hizmeti vermek için Kıbrıslı Türklere güneyde yaşama zorunluluğu getirdi. Eğer Güney Kıbrıs’ta yaşamıyorsanız, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorsunuz…

Asya Bebek’in Türkiye’de de tedavisine başlanamıyor, çünkü prosedürler gereği Türkiye vatandaşı olması gerekiyor… Asya Bebek, Güney Kıbrıs ile Türkiye arasına sıkışmış durumda, başka başka konularda yüzlerce Kıbrıslı Türkün sıkıştığı gibi… Kıbrıs sorunu çözülmüş olsa Asya Bebek bu mağduriyeti yaşamayacaktı…

Peki başka ne gördük? Bir kez daha gördük ki burada halkının sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayacak “sosyal devlet” diye bir şey yok, hatta devlet bile yok, devletçilik oyunu var.

Bu ülkede vatandaşların torpili, arkası, bir dayısı yoksa, kaderiyle baş başa kalır. O kadar baş başa kalır ki Sağlık Bakanından randevu alıp meramını anlatabilmek için polisle karşı karşıya kalmak, sinir krizleri geçirmek, yerlere düşmek, ezilmek gerekiyor…

Peki bunca eziyetten sonra Sağlık Bakanı randevu verir de ne olur? Ne olacak, Sağlık Bakanı, Başbakanı ve Maliye Bakanını adres gösterir. Hep yaptıkları gibi topu birbirlerine atıp dururlar. Sayın bakan sonra da konuyu Bakanlar Kuruluna götüreceğini söyler, Asya Bebek’in acilen tedavi olması gerekirken, sanki onların keyfini bekleyecekmiş gibi… Gerçi Bakanlar Kurulundan bir şey çıkacak garantisi de yok ya…

Çok merak ediyorum; olmasın tabii ki, kimsenin çocuğunda böyle bir hastalık olmasını istemem ama örneğin Asya Bebek, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın evladı olsa veya Sayın Başbakan Ersan Saner’in evladı olsa, ya da Sayın Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in evladı olsa yine böyle kaderiyle baş başa bırakılacak mıydı? Hayır bırakılmayacaktı… Tedavisi için para da bulunacaktı, hatta Türkiye’de tedavi edilecek ve Asya Bebek için istenen “Türkiye vatandaşlığı” şartı onların evladı için aranmayacaktı, onların evlatları prosedüre takılmayacaktı…

Bilmiyor muyuz biz, birçok devlet yetkilisinin ameliyatlarını yurt dışında yaptırıp da devlete ödettiğini? Bilmiyor muyuz sanıyorsunuz devletin parasıyla hemoroit ameliyatını bile Türkiye’de yaptıran devlet yöneticileri olduğunu? Görüyor musunuz, anlamsız, gereksiz yurt dışı ziyaretleri için para bulup harcayanlar, sağlık için bulamıyor.

Başka ne var? Bu ülkeyi yönetenler, kapısına gelecek bir avuç insan için bile polisi vatandaşın üzerine sürüyor. 10- 15 kişiye karşı 30 polis… Kendileri vatandaşla karşı karşıya kalmasın, polis kalsın. Polis bir avuç vatandaşın üzerine gitsin, vatandaşla çarpışsın, kendileri de klimalı rahat odalarında, rahatında otursun…

Başka ne var biliyor musunuz? Ülkeyi yönetenlerin açıklama yapamama, gerekli bilgiyi verememe zafiyeti var… Onlardan iki lâf bekleyenleri dokuz doğurtuyolar… Çıkın be kardeşim iki lâf edin, Türkiye’ye gönderilen Asya Bebek’in tedavisi neden yapılamıyor, sorun nedir, engel nedir, neden bu sorun aşılamıyor, neden ülke yöneticileri devreye girip de çabuklaştıramıyor?

Haaa, bu soruları soruyorum ya, aslında cevabı basit… Bu ülkeyi yönetenler, söz konusu halk olunca, mesele Kıbrıs Türk halkını, vatandaşını ilgilendirince Türkiyeli yetkililere meramını anlatamıyor, sorun çözemiyor… Neyi anlatabildiler ki bugüne kadar? İşleri güçleri yalakalık yapmak, sabah akşam yağ yakmak, bıkmadan usanmadan…

Başka ne var? Bencillik var… Eylemciler yolu kesmiş, park yerinin önünü tıkamış diye bazı kişiler dayanamayıp sinir olmuş, otomobili eylemcilerin üzerine sürmüş… Asya Bebek için gönüllü olan insanları ezecek, empati yapmadan, kendini Asya Bebek’in ailesinin yerine koymadan. 20 dakika, yarım saat geç kalsa gideceği yere, kıyamet kopacak sanki…

Bencillik işte… Ateş düştüğü yeri yakıyor, el uzatmadıkları gibi engel de olmaya çalışıyorlar. Bir bakanlık çalışanı “polisim” diye yalan söyleyip eylemcilere saldırıyor, kraldan çok kralcı edasıyla… Yazıklar olsun, bazıları insanlığını da yitirmiş…

Sosyal medyadan yazan başkaları aklını yitirmiş adeta. Eylemdeki Asya Bebek gönüllüleri yok solcuymuş, yok marjinal tiplermiş, yok devrimci tişörtü giyermiş de devleti yıpratmak için bu eylemi yaparlarmış. Vay yazıklar olsun size, böylesine önemli, böylesine kutsal bir görev için, bir can kurtulsun diye hiçbir çıkarı olmayan insanların eylem yapmasını, mücadele vermesini takdir edeceklerine altında bir şey arıyorlar. Devleti yıpratacaklarmış, sanki ortada bir devlet varmış ya da yıpranacak hali kalmış gibi…

Asya Gönüllülerinden altın kalpli Halil Karapaşaoğlu, eylemden sonra çektiği ve süreci anlattığı videonun sonunda; “Bu ülkede bir araba, bir ev sahibi olmak insan olmak değildir, insan olmak başka bir şeydir. İnsan nasıl insan olur? Sağlık hakkıyla insan olur. İnsan nasıl insan olur? Eğitim hakkıyla insan olur. Barınak hakkıyla insan olur. İnsan nedir, size yalvarırım, bunları düşünün” dedi.

Halil haklı… İnsanlığı unutanların başkasına “insanca hak vermesini” bekliyoruz beyhude. Bir de arabası, evi, parası, makamı olan bazıları kendini insan sanıyor ya yanılıyorlar. Aynaya iyi baksınlar, çünkü onlar olsa olsa insan müsveddesi olurlar…

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11/09/2021 22:33