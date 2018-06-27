HABER KIBRIS

Bir elektrik kesintisi haberi daha

Dikmen ve Boğazköy civarlarında yarın elektrik kesintisi olacak

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27/06/2018

Bir elektrik kesintisi haberi daha
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Dikmen bölgesinde, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale’nin elektrik enerjisi yarın 5 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 14:00 saatleri arasında yapılacak.

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TAGS: elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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