Bir Erenköy Gazisi’nden 21 Temmuz için acı dolu hatırlatma

Erenköy Mücahidi, Ülkemizin en deneyimli Hukukçularından Hakkı Celal Önen, 21 Temmuz 1964 Günü Erenköy’ya yaşanan acı dolu anısını hatırlattı.

Önen, yıllardır unutulmayan ve iki değerli ismin şehit verildiği o günü bu sözlerle paylaştı:

Bugün 21 Temmuz 2024 ama yıllar evvel yine bir 21 Temmuz 1964 tarihinde Erenköy'de Bozdağa giderken yolda, bir takvim sayfasına kırmızı mantinle sarılı bir paket bulduk. Benim ellerim dolu olduğu için yanımda bulunan sınıf arkadaşım Salâhi onu yerden aldı. Şüphelenmiştik, o şüpheyle mangamızın olduğu yere (Naci Talat'ın mangası) geldik, " bakın ne bulduk" dedik, o sırada içeride olan arkadaşımız Süleyman (Ali) Uluçamgil paketi Salahinin elinden aldı ve açma hamlesi yaptı... Hepimizin "açma tuzak olabilir" bağırmalarımız yüksek bir patlama ile son buldu. Süleyman ile Şalahinin kanlı vücutları ile hepimiz panikledik. Mangamızda bulunan Hüseyin Celâl yaralandı, Süleyman ve Salâhi de şehit oldular....Her yıl bu tarihte tekrar tekrar yaşadığım, unutamadığım acı bir olay. Salâhi ve Süleyman'a huzur içinde istirahatlar diliyorum.