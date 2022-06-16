Bir erkeğin size gülümsemesinin 8 olası anlamı

Bir gülümseme her zaman almak için harika bir hediyedir. Ama kafa karıştırıcı da olabilir. Bunu okuyorsanız, muhtemelen bir erkek tarafından size bahşedilen parlak bir gülümsemeye, hatta birden fazla gülümsemeye sahipsiniz ve bunları nasıl yorumlayacağınızdan emin değilsiniz. İşte bazı olasılıklar...

Muhtemelen, söz konusu adamdan hoşlandığın için buradasın. Sebeplerini umursamasaydın, sana neden gülümsediğini öğrenmek için arama zahmetine girmezdin ama burada olduğuna göre, muhtemelen sana gülümseyeceğimizi umuyorsun, onun da senin gibi hissettiği anlamına geliyor.

Umutlanmadan önce, bir gülümsemenin sizden hoşlandığının garantisi olmadığını anlamanız önemlidir.

Bu, pek çok anlama gelebilir ve başka birinin kafasının içinde neler olup bittiğinden asla emin olamazsınız.

Ama sana verdiği gülümsemeler diğer çekicilik belirtileriyle birleşirse, senden hoşlandığının bir göstergesi olabilir.

Her gülümseme aynı anlamı taşımaz

Gülümsemeler çok farklı olabilir, bu yüzden ayrıntıları fark ettiğinizden emin olun. Gülümseme gerçek görünüyor mu? O da mı gözleri gülüyor? Seninle düzgün göz teması kuruyor mu?

Gözlere ulaşmayan ince dudaklı bir gülümseme, dolgun bir sırıtmadan çok farklıdır.

Bu yüzden durumu zihninizde uydurmayın veya duygularınızın kararınızı bulandırmasına izin vermeyin.

Aldığınız gülümsemeler hakkında kendinize karşı dürüst olun ve bu gülümsemelerin sadece size mi ait olduğu yoksa herkesin mi aldığı konusunda dürüst olun.

Bu gülümsemelerin ne anlama gelebileceğine girmeden önce, bağlamı düşünmek için biraz zaman ayırmanız önemlidir.

Çünkü bu işaretleri bağlamdan çıkardığınızda, onları tamamen yanlış bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Gerçekten doğru olan bir şey yerine, doğru olmasını istediğiniz bir şeyi desteklemek için kanıt olarak bunlara tutunabilirsiniz.

Onu diğer insanlara aynı şekilde gülümserken gördünüz mü, yoksa bu gülümseme size özel miydi?

Genel olarak özellikle iyi bir ruh halinde mi görünüyordu?

Bu geniş, çekici gülümsemenin ne anlama gelebileceği konusunda heyecanlanmadan önce her zaman bir adım geri atmayı ve olaylara sakince bakmayı unutmayın.

İşte bir erkeğin size gülümsemesinin olası anlamları:

1. Dikkatinizi çekmeye çalışıyor.

Birine gülümsemek, onlardan bir şeye ihtiyacınız olsun ya da sadece sizi fark etmelerini isteyin, kibarca dikkatlerini çekmenin harika bir yoludur. Yardımınıza veya tavsiyenize ihtiyaç duymak gibi her türlü nedenden dolayı dikkatinizi çekmeye çalışıyor olabilir. Ancak, sizi romantik olarak kazanmaya başlayabilmesi için onu fark etmenizi isteme olasılığı her zaman vardır.

2. Senden bir şey istiyor.

Size gülümsüyor olabilir, çünkü birine kazanan bir gülümseme vermenin onları kazanmanın ve istediğinizi yapmalarını sağlamanın etkili bir yolu olduğunu biliyor. Ne de olsa, senden bir şey isteyen birine, sana içten, sıcak bir gülümseme verirken hayır demek çok daha zor, değil mi?

Bazı insanlar, birinden bir şey istediklerinde cazibeyi açmakta özellikle iyidirler. Bu haliyle manipülatif değildir; sizi onların isteklerini kabul etmeye ikna etmek için bir bağ oluşturmanın veya güçlendirmenin bir yolu.

Bu yüzden, aranızdaki ilişkinin doğasını ve ona verebileceğinizi düşündüğü bir şeyi isteyip istemediğini, bu her ne olursa olsun düşünün.

Senden etkileniyor.

Tabii ki, bir gülümseme romantik veya cinsel bir çekimin işareti olabilir. Kocaman bir gülümseme, senden etkilendiğini ve romantik anlamda seni daha yakından tanımak istediğini gösterebilir.

Utangaç bir gülümseme bile orada bir çekicilik olduğu anlamına gelebilir; sadece bu konuda bir şeyler yapacak özgüvene sahip değil.

Hoşlandığınız biriyle yüz yüze olduğunuzda gülümsememek zordur, bu yüzden etrafınızdayken gülümsemelerini tam olarak tutamıyorsa, o zaman bir şansınız olabilir ve eğer onu sana bakarken yakalarsan, muhtemelen başka yöne bakmadan önce gülümserse, bu genellikle senden hoşlandığının iyi bir işaretidir.

Tabii ki, romantik çekim ile saf fiziksel çekim arasında bir fark vardır, bu yüzden sadece seksten daha fazlasını istiyorsanız, o zaman size yol açtığı her türlü müstehcen gülümsemeye karşı dikkatli olun.

Arkadaşın olmak istiyor.

Ama sadece romantik ya da cinsel olarak ilgi duyduğumuz insanlara gülümsemiyoruz. Gülümseme, cinsiyeti ne olursa olsun biriyle arkadaşlık kurmanın da harika bir yoludur. Belki ikiniz iyi geçinirsiniz ve ortak noktalarınız vardır ve gülümsemesi size onun arkadaşlığınızdan hoşlandığını ve arkadaşınız olmak istediğini söylemek içindir.

O doğal olarak gülen bir insan.

Bazı insanlar doğal olarak mutlu ve iyimserdir. Günlerini gülümseyerek geçirme eğilimindedirler ve bu gülümsemeleri karşılaştıkları tüm insanlara yönlendirmekten çekinmezler.

Bu yüzden, gülümsemelerinin sizinle bir ilgisi olduğunu otomatik olarak varsaymayın.

Belki o her zaman iyimser, pozitif bir insandır ya da belki o gün onu iyi bir ruh halinde yakalamışsınızdır.

Belki sadece harika bir gün veya hafta geçiriyordur ve karşılaştığı herkes şu anda onun parıldayan gülümsemesine nail oluyordur.,

Seni gördüğüne sevindi.

İnsanlar mutlu olduklarında gülümserler. Ve senin varlığın onu mutlu edebilir. Basit.

Her zaman bir durumu çok fazla okumak zorunda değilsiniz. O anda orada olduğunuz için mutlu olduğunun kanıtı olarak gülümsemesini yüz değerinde kabul edebilirsiniz, o kadar.

Bunu bir iltifat olarak alın ve keyfini çıkarın, ancak aşırıya kaçmayın.

Utangaç veya gergindir.

Bir gülümseme, birinin içinde bulunduğu durumda utangaç veya gergin hissettiğinin bir göstergesi olabilir.

İnsanlar genellikle sinirlerini gizlemek için gülümser veya kendilerini rahatsız eden bir durumla karşılaştıklarında kendilerini gülümsemekten alıkoyamazlar. Dünyaya karşı bir tür savunma mekanizması veya kalkan görevi görür.

Gergin bir gülümseme olup olmadığını her zaman anlayabilirsiniz, sanki dudakları gülümsüyor olsa da gözleri muhtemelen o kadar da ikna olmuş görünmeyecektir.

Sizden hoşlandığı için etrafınızda gergin olabilir, ancak diğer yandan, sizin hakkınızda nasıl hissettiğinden bağımsız olarak, yeni insanlara karşı doğal olarak utangaç olabilir veya içinde bulunduğu durumda garip hissedebilir.

Yine, en başta anlattığımız gibi bağlam anahtardır!

Ona gülümsedin.

Biri size bir gülümseme bahşederse, siz de gülümsersiniz değil mi?

Bu yüzden, ona ilk gülen kişi sizseniz, hayallerinize fazla kapılma.

Muhtemelen ne yaptığını, ne anlama geldiğini veya ne anlama geldiğini düşündüğünüzü çok fazla düşünmeden jestinize karşılık veriyor olabilir.

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16/06/2022 18:34