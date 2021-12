Bir festival faciası daha! Amerikalı ünlü rapçi bıçaklanarak öldürüldü

ABD'li rapçi Travis Scott'un 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan Konser faciası sonrası müzik dünyası bir acı haberle daha sarsıldı.

Cumartesi günü Los Angeles'ta düzenlenen 'Once Upon a Time in LA' müzik festivalinde sahneye çıkacak olan 28 yaşındaki ünlü rapçi Drakeo The Ruler sahneye çıkmadan hemen önce bıçaklanarak öldürüldü.



HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Gerçek adı Darrel Caldwell olan 'Drakeo The Ruler'ın temsilcisi, ünlü rapçinin hemen hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını doğruladı.

Olay, Exposition Park'taki Banc of California Stadyumu'nda meydana geldi. Konser öncesi çıkan bir tartışma sonrası ünlü rapçi bıçaklandı. 20:40 civarında olay yerine sağlık ekipleri geldi ve durumu kritik olan genç adam hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Olayın peşinden polis ekipleri hemen alanı giriş çıkışlara kapattı. Yetkililer sosyal medyadan yaptıkları bir duyuru ile etkinliğin erken sona erdiğini duyurdu ve katılımcıların en yakın çıkıştan alanı terk etmelerini istedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şu ana kadar kimse tutuklanmadı.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 11:22