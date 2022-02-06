Bir gecede 3 Rus'u öldürmüştü: Keskin nişancıdan Putin'e gözdağı

Ukrayna ordusunda savaşan bir kadın keskin nişancı, 2017 yılında üç Rus askerini öldürdüğünü gösteren tüyler ürpertici görüntüler yayınlandıktan sonra Ukrayna'da ulusal bir kahraman oldu.

42 yaşındaki Olena Bilozerska, Rus ayrılıkçıları avlamak için gece görüş dürbünü kullanılarak cephede görüntülendi. Videoda Bilozerska’nın Zbroyar Z-10 nişancı tüfeğinden çıkan üç çıtırtı esnasındai kurbanları ölümcül yaralarla yere yığılırken duyuluyor.

"TEKRAR ÖLDÜRMEKTE TEREDDÜT ETMEM"

Söz konusu görüntüler, 2014'te Rus destekli ayrılıkçılar tarafından ele geçirilen Donbas savaş bölgesi çevresindeki siperlerdeki günlük korkuyu gözler önüne seriyor.

Ancak, şu ana kadar en az 10 kişiyi öldürdüğünü söyleyen Bilozerka, The Sun'a verdiği demeçte, Vladimir Putin'in kuvvetleri Ukrayna’yı işgal ederse tekrar öldürmekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Bununla birlikte Bilozerska, saldırısı filme alındığında gönüllü bir savaşçıydı, ancak daha sonra Ukrayna Deniz Piyadeleri'ne katıldı. İnsan öldürmekten hiç pişmanlık duymadığını bildiren asker, düşmanlarının anavatanına saldırmaya cesaret ederlerse ölmeyi hak ettikleri konusunda ısrar etti.

"DÜŞMAN ASKERİ, İNSAN DEĞİLDİR"

Biozerska, “Bir insanın öldürülmesiyle ilgili ahlaki sorunsak, savaştan uzak insanlar tarafından icat edildi. Silahlı düşman askeri bir insan değil, bir hedeftir. Onu zamanında etkisiz hale getirmezseniz sizi veya bir yoldaşınızı öldürebilir.

Zamanında ateş etmemişsem ve hedef saklanmışsa, işte o zaman şansımı kaçırdığım için kendime kızıyorum. Ve eğer hedefi vurursam, iyi yapılmış bir işin zevkini hissediyorum. Düşman beni öldürmek için mevzinize doğru sürünürken, kocam, annem veya çocuklarım olup olmadığını düşünüyor mu? Tabii ki hayır” diyerek soğukkanlılığını dile getirdi.

KİTAP YAZDI

Diğer yandan, Donbas’ta iken siperde yanında bulunan sıradan bir asker olan Bilozerska’nın eşi Valeriy Voronov, eşi hedefleri vuruken fişek kovanlarını topladı. Ve daha sonra, Birinci Dünya Savaşı'na dayanan bir keskin nişancı geleneğini takip ederek, ona monte edilmiş bir mermi kartuşunun alt kısmı ile gümüş bir yüzük yaptı.

Ayrıca, “Yasadışı Bir Askerin Günlüğü” adlı çok satan bir kitap yazan Bilozerka Ukrayna'da ünlü oldu. Bilozerka, o sırada savaşan tüm gönüllülerin yasadışı kabul edildiğini söyledi.

"TÜFEĞİM HAZIR, BEKLİYORUM"

Şimdi o ve eşi, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya saldırması durumunda derhal konuşlanmak üzere Ukrayna'nın Bölgesel Savunma Hizmetlerinin üyeleri olarak hizmet veriyor. Bilozerka, “Halia” adını verdiği güvenilir keskin nişancı tüfeğiyle düzenli olarak antrenman yapıyor.

Biozerska, “Tüfeğim şımarık bir çocuk gibi bakılıyor. Ondan istediğimi yapıyor ve Ruslar gelmeye karar verirse onları Halia ile tanıştırmaktan çok mutlu olacağım” diyerek Putin’e gözdağı verdi.

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06/02/2022 14:20