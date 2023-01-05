Bir günde 3 'ani ölüm' birden!

Bir günde (4 Ocak 2023) Taşkent, Gazimağusa ve Beyarmudu'nda yaşları 50,58 ve 73 yaşlarında olan üç kişi aniden rahatsızlanarak hayatlarını kaybetti.

"50 yaşında hayatını kaybetti"

Taşkent'te sakin Muhsine Pınar ER (K-50) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 04.01.2023 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Taşkent'te sakin Muhsine Pınar ER (K-50) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin 05.01.2023 tarihinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan vedoku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.Soruşturma devam etmektedir.

"Gazimağusa'da ani ölüm"

Gazimağusa’da sakin Cengiz YALMAN (E-58) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 04.01.2023 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Cengiz YALMAN (E-58) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin 05.01.2023 tarihinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “siroz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

"Hastanede hayatını kaybetti"

Beyarmudu’nda sakin Fatma TEKOK (K-73) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 04.01.2023 tarihinde, saat 22.15 sıralarında, Beyarmudu’nda sakin Fatma TEKOK (K-73) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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05/01/2023 12:22