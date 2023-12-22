Bir günde 3 ayrı kaza!

Ülke genelinde yaşanan trafik kazaları hız kesmiyor. Bugün ard arda yaşanan 3 ayrı kazada yaralanan olmazken araçlardaki maddi hasar büyük.

Girne'de, bugün saat 14.20'de Mersin Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, alkollü içki etkisi altında olan Uğur Tarhan yönetimindeki PR 046 plakalı araç sürücüsü, dönel kavşağa girerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla önce kaldırım taşlarına, ardından da sokak tabelasına çarptı. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Uğur Tarhan tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

VİRAJI ALAMADI, DEVRİLDİ!

Lefkoşa Girne Anayolu'nun 13-14 kilometreleri arasında bugün saat 15.40'ta gerçekleşen bir diğer trafik kazasında, İsmail Gülakdeniz yönetimindeki UJ 308 plakalı çift kabin araç, dikkatsizlik sonucu sağa meyilli bir virajı alamayarak yolun içinde devrildi. Şans eseri kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

YOLDAN ÇIKTI, AĞACA ÇARPTI!

Aynı gün saat 15.50'de, Girne-Tatlısu Anayolu'nun 5-6 kilometreleri arasında yaşanan bir başka kaza raporunda, Ayhan Savaş Dergi yönetimindeki ND 875 plakalı araç sürücüsü, sağa meyilli bir viraja yaklaşırken kontrolü kaybederek yolun solundan çıkıp toprak tümseğe ve bir akasya ağacına çarptı. Yine, şans eseri kaza sonucunda yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.