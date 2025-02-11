Bir günde 5 trafik kazası: Alkollü sürüş ve dikkatsizlik kazaya sebebiyet verdi

KKTC’de dün ve bugün meydana gelen 5 trafik kazasında, 3 sürücüye alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve trafik kazası yapma, 1 sürücüye ise sigortasız araç kullanma ve trafik kazası yapma suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında, Barış Hüseyin Polattemir'in (E-24) kullandığı YF 870 plakalı motosiklet, Zorba Petrol yol kavşağına geldiği sırada dikkatsizce hareket ederek, kavşakta kendisine yol verilerek caddeye giriş yapmaya çalışan Gökdeniz Avcı'nın (E-20) kullandığı SB 342 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Barış Hüseyin Polattemir yaralandı.

Kazanın ardından Polattemir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından, Beyin Cerrahi Servisi'nde gözetim altına alındı.

-Gazimağusa’da zincirleme trafik kazası

Aynı gün, saat 16.00 sıralarında Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Nihat Tatar (E-28) yönetimindeki JL 861 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan Hakkı Altıntaş'ın (E-41) sorumluluğundaki YK 969 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JL 861 plakalı araç, yol kenarında park halindeki Ferit Esat (E-54) yönetimindeki VS 371 plakalı araca çarparak, VS 371 plakalı aracın trafik adasına ve trafik levhasına çarpmasına sebep oldu.

Kazanın ardından, Ferit Esat, kendi imkanlarıyla Mağusa Tıp Merkezi'ne giderek tedavi oldu ve taburcu edildi. JL 861 plakalı araç sürücüsü Nihat Tatar ise sigortasız araç kullanma ve trafik kazası yapma suçlarından tutuklandı.

-Alkollü tır sürücüsü kazaya neden oldu

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada ise THV 260 plakalı tır sürücüsü Abdülkadir Şahin (E-57), 262 miligram alkollü içki tesiri altında seyrederken, Turunçlu yol kavşağı yakınlarına geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol kenarına çıkarak toprak sete çarpan tır, sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kazanın ardından, Abdülkadir Şahin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek müşahede altına alındı. Şahin hakkında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapma suçlarından yasal işlem başlatıldı.

-Boğazköy’de alkollü sürücü ağaca çarptı

Boğazköy Atatürk Caddesi'nde dün saat 21.30'da meydana gelen trafik kazasında ise Emre Kara (E-26) 207 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı FN 318 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, FN 318 plakalı araç sürücüsü Emre Kara alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapma suçlarından tutuklandı.

-Alkol ve dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Girne-Alsancak çevre yolunda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Efe Kosova (E-23), 182 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı KJ 664 plakalı araçla batı istikametine doğru seyir halindeyken, Karmi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kosova'nın kullandığı araç yolun solundan çıkarak banket içerisindeki elektrik panosuna çarptı.

Kazanın ardından, Efe Kosova kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu oldu. Kosova, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapma suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.