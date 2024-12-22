Bir günde iki ani ölüm… Hayatını kaybedenler 59 ve 75 yaşında

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22/12/2024

Bir günde iki ani ölüm… Hayatını kaybedenler 59 ve 75 yaşında

Girne ve İskele’de iki kişi dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Girne’de sakin Mehmet Durmuş (E-75) Bal Döken Otoparkı'nda yürürken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

İskele’de sakin Ali Asghar Faddaei (E-59) ise dün sabah saat 06.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Durmuş ve Faddaei’nin ölüm sebepleri otopsiyle belirlenecek.

Öte yandan Gazimağusa’da önceki gün evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 50 yaşındaki Nurjemal Astanova’nın ölüm sebebi yapılan otopsiyle belirlendi. Otopsiye göre, Astanova, “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”nden hayatını kaybetti.

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