Bir günde trafiğe ikinci can!

Çayırova Senmar Çemberi ile Büyükkonuk Çemberinin 2-3'üncü kilometreleri arasında bugün saat 21.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki Atlen Ekren hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ardahan'da sakin Atlen Ekren (E-50), yönetimindeki HP 064 plakalı araç ile Çayırova istikametinden, Büyükkonuk Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak su giderine düşüp kontrolsüzce ilerledikten sonra önce trafik levhasına ardından da köprü başlangıcındaki beton sete çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Atlen Ekren, Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.