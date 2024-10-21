Bir haftada 12 yangın ve 32 özel servis olayı meydana geldi

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21/10/2024

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Bir haftada 12 yangın ve 32 özel servis olayı meydana geldi

KKTC'de son bir haftada 12 yangın ve 32 özel servis olayı meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan raporda,  3 bin 593 TL'lik zarara neden olan yangınların  muhtemel sebepleri, “elektrik kaynaklı kısa devre, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkıp kuru otları tutuşturması, aşırı ısınma, araçta meydana gelen yakıt sızıntısının alevlenmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, trafik kazası sonucu aracın alevlenmesi, aşırı ısınma ve kişi/ler tarafından yakma" olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise; “Kuyuda, evin balkonunda ve aracı içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, özel görev, ağacın üzerinde ve aracın makine bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde  yer aldı.

21/10/2024 15:48
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TAGS: yangın, haber, kktc
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