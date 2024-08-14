Bir haftada 13 yangın, 626 milyon TL’lik zarar

Ülke genelinde çıkan 13 yangında 626 milyon TL civarında zarar oldu.

Polis Basın Subaylığı, 5 - 12 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınların muhtemel sebeplerini, “Gaz kaçağı, elektrik panosundaki aşırı yüklenme, faal durumdaki mangalın plastik bacasının alevlenmesi, sigara izmaritleri, araçta yakıt sızıntısı, elektrik tellerinin birbirine teması, kırık cam parçaları ve kişiler tarafından yakma” olarak açıkladı.

Hususi servis olayları ise “Asansörde ve evin odasında mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, su kuyusunda mahsur kalan köpeklerle aracın motor bölümünde mahsur kalan kedinin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki” olarak aktarıldı.