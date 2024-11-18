Bir haftada 15 yangın 26 özel servis olayı meydana geldi

KKTC’de geçen hafta 15 yangın, 26 özel servis olayı meydana geldi, yangınlar sonucu meydana gelen zarar miktarı 2 milyon 631 bin TL oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Kasım tarihlerinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri elektrik kaynaklı kısa devre, ısınma, baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınarak alevlenmesi, yakıt sızıntısı, kişi/ler tarafından yakma, boyanan araç üzerindeki kaplama kağıtlarının tutuşarak etrafındaki elyaf malzemelere sirayet etmesi, çalışır durumdaki fritöz içerisinde bulunan yağın ısınarak alevlenmesi, elektrik direği üzerindeki kabloların kopması sonucu direğin yanması olarak yer aldı.

Özel servis olayları ise şöyle; "Asansörde ve trafik kazasında aracı içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, anayolda bulunan orta refüjde ve evin balkonunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması."