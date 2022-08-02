Bir haftada 23 yangın!

KKTC’de bu hafta toplam 23 yangın ve 15 hususi servis olayı meydana geldi, zarar yaklaşık 164.620 TL oldu.

İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 25 - 31 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde, meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, elektrik tellerinin birbirine çarpması, aracın klima motorunun kısa devre yapması, dilek balonunun kuru otlar üzerine düşerek alevlenmesi, gaz tüpünden sızan gazın alevlenmesi ve güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu kuru otları tutuşturması

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması, demir parmaklıklara sıkışan ve kuyu içerisine düşen köpeklerin kurtarılması, su deposu içerisine düşen ve pencere pervazında sıkışan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, yangına karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.

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02/08/2022 12:57