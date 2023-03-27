Bir haftada 56 kaza, 1 ölü, 15 yaralı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 56 trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığının 20-26 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17), dikkatsiz sürüş (12), kavşakta durmamak (8), yakın takip (9) ve diğer etkenler olarak sıralandı.

Kazaların toplamında 2 milyon 115 bin 500 TL’lik hasar oluşurken, kazaların ilçelere dağılımı; Lefkoşa 13, Gazimağusa 15, Girne 19, Güzelyurt 7 ve İskele 2 şeklinde oldu

Öte yandan aynı dönemde ülke genelindeki rutin trafik kontrollerinde 9 bin 399 araç sürücüsünden bin 41’ine ceza kesildi.

Suçlarda ilk sırayı 300 ile sürat alırken, bunu seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (134) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak (116) takip etti.

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27/03/2023 15:00