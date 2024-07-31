Bir haftada 56 trafik kazası...14 kişi yaralandı

Ülkede geçen hafta 56 trafik kazası meydana geldi, çeşitli suçlardan 3 bin 849 araç sürücüsü rapor edildi. Sürat, kazaların da suçların da birinci sebebi olarak kayıtlara geçti.

Polis Basın Subaylığı, 22-28 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen kazalar ve rapor edilen trafik suçlarına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, hafta içerisinde ülkede toplam 56 kaza yaşandı, bu kazalardan 10’u yaralanma ve 46’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile sonuçlanan kazalarda ise 14 kişi yaralandı.

Kazaların 15’i süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmamak, 13’ü kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 7’si diğer etkenlerden meydana geldi. Hafta süresince Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da 8, Girne’de 16, Güzelyurt’ta 5 ve İskele’de 9 kaza yaşandı. Kazalar sonucunda meydana gelen toplam hasar miktarı ise 5 milyon 271 bin 300 TL oldu.

-Denetim sonuçları…Trafik suçlarında sürat ilk sırada

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 916 araç sürücüsü kontrol edildi, 3 bin 849’u çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 491 araç trafikten men edildi ve 13 sürücü tutuklandı. Trafik suçlarında da sürat ilk sıraya yerleşti.

Bahse konu dönemde rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

"Sürat bin 218, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 321, tehlikeli sürüş 16, dikkatsiz sürüş 24, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 428, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 21, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 119, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 285, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak

174, trafik levha ve işaretlerine uymamak 223, trafik ışıklarına uymamak 34, muayenesiz araç kullanmak 112, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 97, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 22, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 28, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 3, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 26, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 125 ve diğer suçlar 894."