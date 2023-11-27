Bir haftada 7 yangın, 31 servis olayı

Ülkede son bir haftada 7 yangın, 31 de hususi servis olayı yaşandı.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 20-26 Kasım arasında meydana gelen 7 yangının muhtemel sebepleri şöyle:

“Çalışır durumdaki fırın ve fritöz içerisinde unutulan yemek ile yağın ısınıp alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmariti, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların alevlenmesi ve temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması”

Yangınlarda 225 bin TL zarar oluştu.

Hususi servis olayları ise şöyle:

İnşaatın temelinde toprak ve kalıp tahtaları altında sıkışan şahsın kurtarılması, kötü hava koşulları nedeniyle batan teknenin karaya çıkartılması; kuyuya düşen, sulama borusuna sıkışan ve bahçede mahsur kalan köpeğin kurtarılması, klima motoru arasına sıkışan kedilerin kurtarılması, rüzgarın etkisiyle yol içerisine devrilen ağaçların temizlenerek yol güvenliği sağlanması, rüzgarın etkisiyle sökülen ağıl çatısının kaldırılarak çevre güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması”

(ID/YIL)